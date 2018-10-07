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Ким Кардашьян извинилась перед поклонниками за похудение

Ким Кардашьян
16:41 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян публично извинилась перед поклонниками за то, что радовалась похудению.

Модель plus-size Эшли Грэм, которая сделала карьеру на лишних килограммах, запустила свой собственный видеоподкаст с говорящим названием "Pretty Big Deal" и в качестве первого своего гостя выбрала Ким Кардашьян. В ходе разговора супруга Канье Уэста призналась, что ей неловко за ту радость, которую она и ее сестры испытывали, когда Ким похудела до 53 кг.

Совсем недавно Ким удивила поклонников невероятно стройной фигурой. Тема похудения для Кардашьян была очень болезненной, звезда реалити постоянно жаловалась, что не может прийти в форму, особенно после первой беременности. Поэтому, когда ей удалось сбросить вес до 53, радости ее не было предела. Сейчас Ким об этом жалеет. Пользователей сети тогда обидели комментарии сестер Кардашьян относительно стройности Ким, они посчитали их оскорбительными по отношению к тем, кто похудеть не может. "Ты такая худая, ты ешь вообще?", "Ты как идеальная модель", – отзывались сестры Ким о ее внешности.

"Я знаю людей, который по 15 лет не могли вылечиться от пищевых расстройств. Это близкие мне люди. Конечно, мне стоило быть осторожнее, я понимаю, почему люди посчитали себя уязвленными. Я хочу подчеркнуть, что никого не хотела обидеть и приношу свои извинения", – заявила Кардашьян. Она добавила, что много работала над своим телом, по 6 дней в неделю занималась с тренером и все равно, несмотря на критику окружающих, гордится собой.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Извинения, Ким Кардашьян, Похудение, Свецкая львица, Семейство Кардашян.
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