Голливудская актриса украинского происхождения страстно поцеловалась с мужем на публике

Актерская пара Эштон Катчер и Мила Кунис вместе уже 6 лет. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнюю дочь Уайетт и годовалого сына Димитрия. Несмотря на все это, Мила и Эштон очень любят друг друга. Их отношения не утратили ни капли романтики и они все также счастливы вместе.

На днях папарацци стали свидетелями публичного поцелуя Катчер и Кунис, когда пара прогуливалась по одной из улиц Лос-Анджелеса.

Девушка была одета в черно-белую кофту с Микки Маусом и светлые джинсы. Эштон выбрал для прогулки джинсы и зеленую рубашку.

Хотим напомнить, что актеры познакомились на съемочной площадке телесериала "Шоу 70-х" более 20 лет назад. Но официально начали встречаться в 2012 году, а уже в 2015 стали мужем и женой.