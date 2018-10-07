Голливудская актриса украинского происхождения страстно поцеловалась с мужем на публике
Новости шоу бизнеса: Мила Кунис и Эштон Катчер в браке уже более трех лет, но страсть между супругами не угасла.
Актерская пара Эштон Катчер и Мила Кунис вместе уже 6 лет. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнюю дочь Уайетт и годовалого сына Димитрия. Несмотря на все это, Мила и Эштон очень любят друг друга. Их отношения не утратили ни капли романтики и они все также счастливы вместе.
На днях папарацци стали свидетелями публичного поцелуя Катчер и Кунис, когда пара прогуливалась по одной из улиц Лос-Анджелеса.
Девушка была одета в черно-белую кофту с Микки Маусом и светлые джинсы. Эштон выбрал для прогулки джинсы и зеленую рубашку.
Хотим напомнить, что актеры познакомились на съемочной площадке телесериала "Шоу 70-х" более 20 лет назад. Но официально начали встречаться в 2012 году, а уже в 2015 стали мужем и женой.