День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой
В Украине прошли тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новая программа: киевляне смогут меньше платить за отопление
Новости: Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Шахтер не смог обыграть Зарю в Харькове
Новости: Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца

Голливудская актриса украинского происхождения страстно поцеловалась с мужем на публике

Смотрите фото (3)
Мила Кунис и Эштон Катчер
19:00 Сегодня Телеграф
Хочу
Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Мила Кунис и Эштон Катчер в браке уже более трех лет, но страсть между супругами не угасла.

Актерская пара Эштон Катчер и Мила Кунис вместе уже 6 лет. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнюю дочь Уайетт и годовалого сына Димитрия. Несмотря на все это, Мила и Эштон очень любят друг друга. Их отношения не утратили ни капли романтики и они все также счастливы вместе.

На днях папарацци стали свидетелями публичного поцелуя Катчер и Кунис, когда пара прогуливалась по одной из улиц Лос-Анджелеса.

Девушка была одета в черно-белую кофту с Микки Маусом и светлые джинсы. Эштон выбрал для прогулки джинсы и зеленую рубашку.

Хотим напомнить, что актеры познакомились на съемочной площадке телесериала "Шоу 70-х" более 20 лет назад. Но официально начали встречаться в 2012 году, а уже в 2015 стали мужем и женой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Актриса, Голливудская актриса украинского происхождения, Кунис, Поцелуй, Эштон Катчер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину Джейми Дорнан готовится снова стать отцом Кайли Дженнер снова примеряла латексное платье

Последние новости

Dell представила самый тонкий игровой ноутбук В Болгарии жестоко убили журналистку "Жигули" полностью уничтожены: под Харьковом произошло смертельное ДТП
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
20:44 Китай арестовал "пропавшего" главу Интерпола
20:43 Google Chrome перестанет работать на многих Android-устройствах
20:41 Ливерпуль и Манчестер Сити не сумели определить победителя в матче АПЛ
20:34 Жену премьер-министра Израиля судят за растрату бюджетных средств
20:20 Капитан Шахтера получил травму в матче против Зари
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США угрожает новая природная стихия
США угрожает новая природная стихия
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Сколько зарабатывают учителя в разных странах мира (Фото)
Новости: Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Эти продукты можно есть перед сном без вреда для фигуры
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь