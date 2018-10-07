Джамала поздравила всех с Днем учителя и рассказала о своей учебе в школе

В первое воскресенье октября в Украине отмечают День работника образования. Для каждого человека это праздник особый, ведь все украинцы с трепетом вспоминают свои школьные годы. Исключением не стала и певица Джамала, которая вспомнила свое детство.

"Мне с учителями очень везло. Встречались педагоги, которые находили точные слова, помогали профессионально расти, умнеть. С учителем, как и с каждым человеком, что попадается на жизненном пути, вы или находите общий язык, или нет. Мне кажется, не бывает плохих педагогов, есть те, которые тебе не подходят. У меня были учителя, которые попадали прямо в сердце. Как мой педагог из консерватории Наталья Алексеевна Горбатенко. Я горжусь нашей дружбой, нашим общением, она стала для меня второй мамой", – рассказала Джамала.

Кроме этого, звезда отметила, что быть педагогом – далеко не просто. По словам Джамалы, иногда тяжелый труд учителей незаметен, а их влияние на ребенка понимают только в старшем возрасте.

"Учитель должен тебя понимать, находить индивидуальный подход к каждому ученику, одновременно быть психологом, мамой и другом. Это очень тяжелая работа, иногда незаметная", – заявила Джамала.

Певица обратилась к своим поклонникам с советом беречь своих учителей. Самым же педагогам Джамала пожелала здоровья и терпения.