Джамала поздравила всех с Днем учителя и рассказала о своей учебе в школе
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Джамала не обошла вниманием День учителя.
В первое воскресенье октября в Украине отмечают День работника образования. Для каждого человека это праздник особый, ведь все украинцы с трепетом вспоминают свои школьные годы. Исключением не стала и певица Джамала, которая вспомнила свое детство.
"Мне с учителями очень везло. Встречались педагоги, которые находили точные слова, помогали профессионально расти, умнеть. С учителем, как и с каждым человеком, что попадается на жизненном пути, вы или находите общий язык, или нет. Мне кажется, не бывает плохих педагогов, есть те, которые тебе не подходят. У меня были учителя, которые попадали прямо в сердце. Как мой педагог из консерватории Наталья Алексеевна Горбатенко. Я горжусь нашей дружбой, нашим общением, она стала для меня второй мамой", – рассказала Джамала.
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З Днем вчителя! Вчитель повинен тебе розуміти, знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, одночасно бути психологом, мамою та другом. Мені з вчителями дуже щастило. Мені зустрічалися педагоги, які знаходили влучні слова, допомагали професійно зростати, мудрішати. З вчителем, як і з кожною людиною, що трапляється на життєвому шляху, ви або знаходите спільну мову, або ні. Мені здається, не буває поганих педагогів, є ті, які тобі не підходять. В мене були вчителі, які потрапляли прямо в серце. Як мій педагог з консерваторії Наталя Олексіївна Горбатенко. Я пишаюся нашою дружбою, нашим спілкуванням, вона стала для мене другою мамою. Вчитель — дуже важка робота, іноді непомітна. Бережіть своїх вчителів! Дай Бог їм здоров’я та витримки! А як у вас було ? Вам зустрічалися справжні вчителі ? #деньвчителя
Кроме этого, звезда отметила, что быть педагогом – далеко не просто. По словам Джамалы, иногда тяжелый труд учителей незаметен, а их влияние на ребенка понимают только в старшем возрасте.
"Учитель должен тебя понимать, находить индивидуальный подход к каждому ученику, одновременно быть психологом, мамой и другом. Это очень тяжелая работа, иногда незаметная", – заявила Джамала.
Певица обратилась к своим поклонникам с советом беречь своих учителей. Самым же педагогам Джамала пожелала здоровья и терпения.