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Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом выпуске (Видео)

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
08:17 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 7 октября, вышел новый выпуск главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

В воскресенье в эфир вышел 7 прямой эфир шоу "Танцы со звездами". На этот раз выпуск прошел под темой "Вечер легенд". 8 оставшихся на проекте пар удивляли членов жюри подготовленными танцевальными номерами и делились своими откровенными историями. Встречала участников после выступлений на балконе победительница прошлого сезона Наталья Могилевская.

Руслан Сеничкин и Яна Цибульская своим танцем почтили память французского шансонье Шарля Азнавура.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич решили повторить самбу Натальи Могилевской и Влада Ямы в образах героев фильма "Маска".

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин показали в танце историю Ирины Билык.

Игорь Ласточкин в образе Чарли Чаплина со своей партнершей Илоной Гвоздевой исполнил квикстеп. 

Michelle Andrаdе и Женя Кот исполнили румбу под песню кумира Michelle  - Энрике Иглесиаса.

Боксер Денис Беринчик и Екатерина Белявская станцевали пасадобль в козацком стиле. 

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Иракли Макацария и Яна Заяц повторили знаменитую лунную походку Майкла Джексона.

Леся Никитюк примерила легендарный образ Верки Сердючки.

Также на паркете шоу "Танцы со звездами" выступила Наталья Могилевская. Она исполнила новую песню "Personal Jesus", которую посвятила Кузьме Скрябину.

Турнирная таблица седьмого эфира шоу "Танцы со звездами" по результатам судейского голосования выглядела следующим образом:

После окончания зрительского голосования в зоне риска оказались три пары: Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Катерина Белявская, Michelle Andrade и Евгений Кот. 

По результатам зрительского голосования седьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Денис Беринчик и Катерина Белявская.

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