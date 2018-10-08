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Сестру Меган Маркл не пустили в Кенсингтонский дворец

Меган Маркл и принц Гарри
11:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сводную сестру герцогини Сассекской - Саманту Маркл не пустили на территорию Кенсингтонского дворца.

После скандалов, связанных с заявлениями сводной сестры Меган Маркл Саманты, женщину не пустили на территорию Кенсингтонского дворца в Лондоне. Саманта Маркл была вынуждена передать сестре письмо.

Сестра Меган Маркл извинилась перед герцогиней за скандальные высказывания
Сестра Меган Маркл извинилась перед герцогиней за скандальные высказыванияЧитать полностью

Из США в Лондон Саманта Маркл на инвалидной коляске прибыла со своим партнером, который помог ей добраться до резиденции герцогини Сассекской. Однако охрана, ранее была проинформирована, что скандальную сестру на территорию Кенсингтонского дворца пускать нельзя. Тайный источник, близкий к окружению семьи Маркл, рассказал, что со стороны герцогини было некрасиво не ответить на визит сводной сестры по отцу.

"Это был огромный шаг со стороны сестры Меган, чтобы встретиться с герцогиней лицом к лицу, и тот факт, что она была откровенна, говорит о многом. Сестра Меган буквально физически пришла к ней, но сотрудники дворца были явно проинструктированы не позволять ей пройти", – сообщил инсайдер.

После отказа во въезде в королевскую резиденцию, Саманта Маркл долго гуляла между сувенирных лавок и примерила маски с лицами принца Гарри и Меган Маркл. Стоит добавить, что 53-летняя сестра Меган Маркл сообщила, что сама появится в Лондоне, если и та ее не пригласит к себе.

Напомним, ранее Саманта "набросилась" на Меган с упреками. Тогда женщина заявила, что если их отец умрет, это будет вина герцогини. По ее словам, к Меган Маркл можно достучаться только через СМИ. Также Саманта Грант писала провокационные публикации в Twitter. Впоследствии в телеинтервью она извинилась перед королевской семьей за свои скандальные высказывания в СМИ.

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