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Гвинет Пэлтроу опубликовала в Instagram первые снимки с медового месяца

Гвинет Пэлтроу
13:39 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу официально вышла замуж 29 сентября и несколько дней назад отправилась в романтический медовый месяц.

Спустя примерно неделю после свадьбы актрисы Гвинет Пэлтроу и продюсера Брэда Фелчака молодожены опубликовали первый снимок из своего начавшегося медового месяца.

"Умбрийский закат", - подписала первый снимок с поездки 46-летняя Пэлтроу.

 

Гвинет Пэлтроу вышла замуж
Гвинет Пэлтроу вышла замужЧитать полностью

Пара уже бывала в Италии: Гвинет и Брэд отдыхали здесь вместе летом 2015 года. В тот раз их поездка включала посещение Рима и Позитано, и Пэлтроу делилась со своими подписчиками в Instagram живописными фотографиями береговой линии и домашней пасты.

Далее звезда фильма Мстители: Война бесконечности и ее муж отправились в один из самых романтических городов Европы - Париж. В своих сторис в Instagram Пэлтроу провела своим фанатам экскурсию по шикарному номеру для молодоженов в отеле Four Seasons. В люксе, оформленном в нейтральных тонах, имеется массивная мраморная ванна, романтический шезлонг, а весь номер украшен белыми цветами.

Также молодая жена опубликовала свою фотографию, сделанную в лобби отеля. Гвинет одета в темное oversize-пальто, темные широкие брюки и белые кроссовки. "Bonjour les fleurs! Моя любимая инсталляция из цветов всегда в фойе @fsparis", - подписала она снимок.

 "Привет, миссис Ф.", - прокомментировала снимок Пэлтроу модель Элль Макферсон.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Брэд Фэлчак, Гвинет Пелтроу, Медовый месяц, Продюсер, Фото.
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