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Маша Ефросинина показала в Instagram, как выглядела до похудения

Маша Ефросинина
14:39 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина отличается неплохим чувством юмора и самоиронией.

В своих Instagram-сторис Маша Ефросинина опубликовала два архивных фото, на которых она позирует на обложке журнала и забавно подписала их. Судя по подписи Маши, снимки были сделаны в 2001 году. В то время она весила на 20 килограммов больше.

"Доброе утро из 2001 года. Перехотелось есть и захотелось на шоппинг", – подписала фото Маша.

Ранее Маша неоднократно рассказывала о своем похудении. В своем видеоблоге на YouTube ведущая призналась, что раньше носила одежду на несколько размеров больше, а также в то время она была обладательницей бюста седьмого размера.

Ранее Маша Ефросинина рассказала правду о своем участии в "Танцах со звездами". Она объяснила, что получает много сообщений от поклонников, которые пишут, что ее уход был несправедливостью

Также Мария опубликовала на своей странице в Instagram утренний снимок без макияжа, чем спровоцировала критику в сети. Ведущая в комментариях также добавила, что отлично выспятся помогут таблетки.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Маша Ефросинина, Похудение, Танці з зірками, Танцы со звездами, Телеведущая.
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