Маша Ефросинина показала в Instagram, как выглядела до похудения

В своих Instagram-сторис Маша Ефросинина опубликовала два архивных фото, на которых она позирует на обложке журнала и забавно подписала их. Судя по подписи Маши, снимки были сделаны в 2001 году. В то время она весила на 20 килограммов больше.

"Доброе утро из 2001 года. Перехотелось есть и захотелось на шоппинг", – подписала фото Маша.

Ранее Маша неоднократно рассказывала о своем похудении. В своем видеоблоге на YouTube ведущая призналась, что раньше носила одежду на несколько размеров больше, а также в то время она была обладательницей бюста седьмого размера.

Ранее Маша Ефросинина рассказала правду о своем участии в "Танцах со звездами". Она объяснила, что получает много сообщений от поклонников, которые пишут, что ее уход был несправедливостью

Также Мария опубликовала на своей странице в Instagram утренний снимок без макияжа, чем спровоцировала критику в сети. Ведущая в комментариях также добавила, что отлично выспятся помогут таблетки.