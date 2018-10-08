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Британская актриса раскритиковала поступок Кейт Миддлтон

Кира Найтли
18:46 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Кира Найтли детально описала, почему считает неправильным выход Кейт Миддлтон к прессе через семь часов после родов.

Британская актриса Кира Найтли написала резкое эссе, в котором раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что она появилась на публике и перед фотографами через семь часов после родов. Актриса уверена, что своим примером герцогиня поддерживает неправильное представления о женщинах.

По информации СМИ, в своем эссе, которое стало частью сборника "Феминистки не носят розовый" (и другие заблуждения), актриса Кира Найтли неожиданно выступила с критикой герцогини Кембриджской, отчитав ту за ее появление на публике через несколько часов после родов.

Кейт Миддлтон после родов 

"Она вышла из больницы через семь часов после родов, накрашенная, на высоких каблуках, – написала Найтли. – Зачем скрывать и маскировать боль, когда твое тело растерзано, грудь течет, а гормоны бушуют? Чтобы выглядеть красиво перед кучкой фотографов? Не нужно говорить им, что после борьбы с жизнью и смертью прошло всего семь часов. Семь часов с тех пор, как тело было разорвано, и из него вышла кровавая, кричащая жизнь. Ведь мир хочет видеть тебя во всей красе, Кейт. Не надо им ничего говорить". – написала Кира.

Отметим, что Найтли родила дочь за день до того, как Кейт – принцессу Шарлотту. В эссе актриса пишет, что роды и грудное вскармливание – это очень болезненный процесс.

"Я провожу со своей дочерью всю ночь, если нужна ей. И потом весь день провожу на работе. Иногда я так устаю, что плачу от усталости, – рассказывает актриса. – В то же время мои коллеги-мужчины позволяют себе опаздывать. Они могут прийти на съемки пьяными или не прийти вообще. И они почти не видят своих детей, потому что "работают".

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Новости шоу бизнеса, Знаменитости, Кейт Миддлтон, Кира Найтли, Королевская семья.
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