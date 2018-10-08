Стали известны подробности свадьбы внучки Елизаветы II

Великобритания только отошла от ажиотажа вокруг свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, как в королевской семье запланировано еще одно венчание. Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения сочетается браком с бизнесменом Джеком Бруксбэнком 12 октября.

Евгения уже поделилась, как волнуется перед этим важным днем. В недавнем интервью она сказала: "Это очень волнующе, поскольку хочешь быть идеальным, но тогда вы понимаете, что вы собираетесь быть с человеком, которого безгранично любите, и ничего не имеет значения".

Где и когда состоится церемония

Свадебными обетами Евгения и Джек обменяются 12 октября 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Напомним, что в этой часовне в мае 2018 года состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, за которой наблюдал весь мир.

Стартует праздничная церемония в 11 часов по лондонскому времени (в 13:00 по киевскому).

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Гости

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк пригласят на свою свадьбу 1200 простых англичан. Они смогут наблюдать за прибытием конгрегации и членов королевской семьи в часовню, послушать прямую трансляцию церемонии и увидеть начало процессии.

Пока официальный список гостей не объявлен, но журналисты предполагают, что на свадьбу придут многие звезды, в частности, Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джордж Клуни с супругой Амаль, супермодель Наоми Кэмпбелл и другие.

Конечно же свадьбу посетит и вся королевская семья.

Принцесса Евгения

Свадебное платье принцессы Евгении

Сейчас принцесса Евгения ни словом не обмолвилась, как будет выглядеть ее свадебное платье, да и ее ближайшее окружение за это время не сказало ни слова. Лишь однажды в интервью Vogue она сказала, что платье шьет именно британский дизайнер.