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Ким Кардашьян назвала своих сестер клоунами

Ким Кардашьян
20:36 Сегодня Телеграф
www.woman.ru

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашьян не оценила стиль своих сестер.

7 октября была показана новая серия шоу "Семейство Кардашьян", на этот раз посвященная случившейся еще в марте поездке Ким, Кортни и Хлое в Японию — туда звезды отправились на съемки рекламной кампании Yeezy. Большую часть эфира сестры ссорились.

Ким, давно завоевавшая звание модного инфлюенсера, решила открыто прокомментировать наряды родственниц. Кардашьян заявила, что не смогла даже нормально поужинать, настолько ей было стыдно.

"Вы одеты как клоуны. Я думала, что вы сможете в этой поездке выглядеть круто и современно, но это полный провал", — сообщила Ким. Супругу Канье Уэста расстроили комплект Кортни в стиле японской гейши и сверкающее обтягивающее платье Хлое.

Звезды реалити, впрочем, не стали молча слушать критику и ответили Ким: "Ты очень груба. В твоих нарядах Yeezy тоже нет ничего крутого. Я приехала сюда не для того, чтобы слушать требования обтянуть пятую точку легинсами, да так, чтобы она просвечивала", — заявила обиженная Кортни. Сестрам, конечно, удалось помириться, но впечатление от поездки наверняка было испорчено.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Семейство Кардашян, Хлое Кардашьян.
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