Как живет золотая молодежь самой богатой европейской страны (Фото) В одной из самых благополучных стран мира - Швейцарии тоже есть своя «золотая молодежь», представители которой не упускают возможность похвастаться своей красивой жизнью. Социальные сети, и в особенности Instagram заполнены типичными фотографиями, на которых присутствуют все атрибуты роскоши и успешности. Самые колоритные из этих снимков собраны в данной подборке.