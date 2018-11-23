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Ченнинг Татум заинтриговал поклонников новыми отношениями

Ченнинг Татум заинтриговал поклонников новыми отношениями
05:56 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский красавец Ченнинг Татум спровоцировал немало разговоров неоднозначным сообщением в своем блоге.

Популярный актер Ченнинг Татум после развода с Дженной Дьюенн привлекает к себе все большее внимание журналистов. Поэтому каждый комментарий и публичный сообщение становятся поводом для немалых разговоров.

Ранее западные СМИ застукали пару на нескольких свиданиях. Ченнинг и Джесси выглядели счастливо, держались за руки и улыбались, однако откровенно не показывали своих чувств. Поэтому, не получив комментариев от влюбленных, журналисты только догадывались, что они закрутили роман. Слухи подтверждали и инсайдеры, которые отмечали, что отношения Ченнинг Татум и Джесси Джей длятся несколько месяцев.

Впервые сам актер подыграл все догадки неоднозначным сообщением. Ченнинг Татум показал кадры с концерта Джесси Джей и не сдерживал своего восторга от просмотра шоу.

"Эта женщина просто вылила свою душу на сцене в королевском" Альберт-Холле ". Все, кто там были, увидели нечто особенное", - написал Ченнинг Татум.

Джесси Джей тоже посещает шоу своего бойфренда. Звезда засветилась на Magic Mike Live, которое состоялось в Лондоне. Артистка отметила талантливой игре Ченнинг Татум и засыпала его комплиментами.

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Голливуд, Ченнинг Татум, Голливудские звезды, Джесси Джей, Актер, Новый роман, Певица.
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