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Понедельник, 03.12.2018
Эти снимки с 90-х подарят тебе прекрасное чувство ностальгии (Фото)
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Эти снимки с 90-х подарят тебе прекрасное чувство ностальгии (Фото)

Ностальгии время от времени подвергаются все поколения. Но дети 90-х, кажется, чаще всего вспоминают все те крутые штуки, которые были в их детстве. Да, классно, что в наше время есть все эти смартфоны, соцсети, технологические новинки и Илон Маск. Но от вида обычного телефона, CD-плеера и брюк-клеш все равно каждый из нас расплывается в широкой улыбке. Многие из этих вещей сейчас не купить, поэтому нас спасают архивные фото, которые с легкостью можно найти в интернете. Пользователи сети поделились мемами, которые создали на популярные тренды 90-х и они рассмешат и растрогают каждого из вас.
lux.fm
Фото: lux.fm
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Ностальгия, Фото, Мемы, Архивные фото, Девяностые.
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