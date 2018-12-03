Эти снимки с 90-х подарят тебе прекрасное чувство ностальгии (Фото)

Ностальгии время от времени подвергаются все поколения. Но дети 90-х, кажется, чаще всего вспоминают все те крутые штуки, которые были в их детстве. Да, классно, что в наше время есть все эти смартфоны, соцсети, технологические новинки и Илон Маск. Но от вида обычного телефона, CD-плеера и брюк-клеш все равно каждый из нас расплывается в широкой улыбке. Многие из этих вещей сейчас не купить, поэтому нас спасают архивные фото, которые с легкостью можно найти в интернете. Пользователи сети поделились мемами, которые создали на популярные тренды 90-х и они рассмешат и растрогают каждого из вас.