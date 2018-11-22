Красота в простоте: Настя Каменских поделилась нежным снимком

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских выложила в свой Instagram снимок, где позирует в белом джемпере и с нюдовым макияжем.

Настя Каменских очаровала пользователей сети нежным снимком. Фото певица выложила в своем Instagram. На снимке девушка позирует в простом белом джемпере и с нюдовым макияжем.

По фото девушка похвасталась очередным достижением - ее новый хит Peligroso попал в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard.

"24 место среди Tropical Songs наряду с самыми популярными латиноамериканскими песнями и их исполнителями. Люблю вас сильно! Музыка не знает границ! Дальше - больше! Спасибо за вашу поддержку", - написала Настя.

Недавно, артистка опубликовала не отретушированное фото, где видно, что на ней ни грамма макияжа. Звезда сделала интригующую подпись к фото. "Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолет взлетает уже через несколько мгновений. Есть догадки, куда я направляюсь", – написано в комментарии к посту.

Напомним, всего за 4 месяца Настя Каменских изучила иностранный язык. Певица приняла участие в многочисленных интервью и презентациях песни "Peligroso", во время которых свободно общалась на испанском.