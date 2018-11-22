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Воскресенье, 25.11.2018
Милые собачки после посещения парикмахера (Фото)
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Милые собачки после посещения парикмахера (Фото)

Грейс Чон (Grace Chon) — фотограф животных, которая является автором серии фотографий под названием "Лохматые" (HAIRY). Она использует свой профессиональный художественный опыт, создавая современные, стильные портреты людей и животных! Все запечатлённые на этих фотографиях собаки отправились к своим "собачьим парикмахерам" в салон Healthy Spot в Лос-Анджелесе. Многие грумеры этого салона специализируются на японском стиле груминга и были обучены японскими мастерами.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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14:45 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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