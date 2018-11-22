Кейт Миддлтон посетила мероприятие в короткой юбке

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надела эффектную короткую юбку для посещения кафедры психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привлекла к себе немалое внимание СМИ. Жена принца Уильяма надела эффектную короткую юбку для публичного выхода.

Пока беременная Меган Маркл готовила обед вместе с представительницами сообщества Hubb Community Kitchen, герцогиня Кембриджская тоже не сидела без дела. В Лондоне очаровательная Кейт Миддлтон посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки.

Для представителя Кенсингтонского дворца провели тематическую экскурсию, во время которой герцогиня Кембриджская ознакомилась с новыми исследованиями в области нейробиологии. Кроме этого, супруга принца Уильяма узнала, как травмы мозга влияют на развитие маленьких детей.

На познавательном мероприятии Кейт Миддлтон появилась в черной водолазке и бордовом костюме с короткой юбкой от Paule Ka. К эффектному наряду герцогиня подобрала плотные черные колготы и клатч. Обувь на удобном каблуке завершила look жены принца Уильяма.