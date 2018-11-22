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Топалов поделился интимными подробностями отношений с Региной Тодоренко

Топалов поделился интимными подробностями отношений с Региной Тодоренко
15:59 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф lux.fm Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Российский певец Влад Топалов рассказал, что он с супругой Регионой Тодоренко так и не смогли посмотреть фильм "Чудо-женщина" из-за страстных отношений.

С болтушкой Региной Тодоренко не бывает грустно. Но кто мог подумать, что в их звездной семейке именно Влад Топалов не умеет держать язык за зубами.

В свежем интервью журналу Glamour звездная парочка дала ответы на интересующие вопросы, одно из которых касалось любимого фильма. Кто знал, что эта тема приведет к пикантным подробностям из жизни супругов.

Как оказалось, одна из лент, которую до сих пор не могут досмотреть Регина и Влад - "Чудо-женщина". Хотя артистка не хотела раскрывать секрет, почему так произошло, ее любимый без стеснения рассказал все на камеру:

Можем сказать образно. Когда мы начинали встречаться, только вышел фильм Чудо-женщина. Много раз пытались его посмотреть, но не доходило до фильма. Мы друг друга очень страстно любили и нежно, - рассказал Влад Топалов, когда Регина Тодоренко начала перебивать его с вопросом о том, зачем он рассказывает это в интервью - Потому что это правда. Лучше признаться честно, чем сказать "у нас не доходило дело до фильма". Как-то пошло. А так, мы же любим друг друга, вот и любили друг друга. Потом обнимались и засыпали.

 Ранее сообщалось, что экс-ведущая популярного шоу "Орел и Решка" превратилась в знаменитых героев комиксов. Будущая мама стала Халком и Тором. Регина Тодоренко, которая со дня на день ждет рождения своего первого ребенка, показала себя в образах известных персонажей.

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Все по теме:

Беременность, Отношения, Супруги, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Интимные подробности.
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