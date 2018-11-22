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Голливудский актер Хью Джекман рассказал, насколько важна для него жена

Голливудский актер Хью Джекман рассказал, насколько важна для него жена
16:50 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Популярный 50-летний голливудский актер Хью Джекман публично поблагодарил свою жену Деборру-Ли Фернесс за веру в его успех и мотивацию.

50-летний голливудский актер Хью Джекман и старше него на 12 лет Деборра-Ли Фернесс считаются одной из самых крепких семейных пар. На днях супруги успешно доказали это мнение.

Хью Джекман стал лауреатом премии имени Кирка Дугласа. Церемония вручения состоялась во время Santa Barbara International Film Festival. Голливудский актер был тронут такой наградой и посвятил ее своей жене Деборре.

Как сообщают журналисты Contact Music, Хью Джекман публично рассказал о своей семейной жизни, отметив, что именно жена мотивирует его на немало дел и продолжает верить в его успех, даже когда сам австралиец сдается.

"Моя жизнь начинается, когда камера выключена. Ты верила в меня, когда я сдавался. Ты любила меня с таким уважением и глубиной, что я даже не знал, что такое существует. Да и до сих пор не думаю, что я на такое заслуживаю. Ты мотивировала меня и поощряла, когда я боялся рисковать. Ты улыбкой заставляла меня смеяться. Своей любовью заставляла полюбить все, что я делаю в моей жизни, поэтому я разделяю эту (возможность, – прим. ред.) с тобой", – признался Хью Джекман, розчувствовав немало людей.

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Кроме этого, актер рассказал, насколько важна для него жена. Хью Джекман отметил, что дорожит отношениями с Деборрой и не представляет без нее жизни. В то же время все свои награды, полученные за работу в Голливуде, красавец разделяет со своей женой.

"Каждый раз, когда я выхожу на сцену, на церемонии награждения "Оскар", я кладу ладонь на сердце и в толпе ищу взглядом Деб. Таким образом я благодарю ее, потому что для меня это очень важно", – добавил Хью Джекман.

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Хью Джекман, Любовь, Супруга, Награда, Благодарность, Семейная жизнь, Деборра-Ли Фернесс.
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