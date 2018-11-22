Поклонникам удалось удивить Олега Винника оригинальным подарком

Новости шоу бизнеса: Поклонники подарили популярному украинскому певцу Олегу Виннику необычную картину из таранки, из рыбы выложены инициалы артиста.

Украинский певец Олег Винник, который собрал аншлаг на главной сцене Беларуси, привык к тому, что поклонники наперебой пытаются удивить своего кумира подарками. Однако очередной презент от фанов стал даже для самого артиста неожиданным.

На странице в Instagram Винник поделился фотографией, где предстает с необычной картиной в руках. На ней из таранки выложены буквы OV. Судя по лицу исполнителя, он был озадачен и одновременно удивлен увиденным.

Более того, увидев это творение, Олег Винник заговорил стихами: "Я знаю ты в курсе, чехоня по вкусу. Я пробовал лично, все будет отлично!" – прокомментировал изображение певец.

Отметим, что Винник любит рыбу. В свободное от гастролей время певец любит порыбачить. Более того, не так давно Олег открыл секрет приготовления фирменной ухи.

Напомним, в начале ноября Олег Винник отыграл в Киеве аншлаговый концерт. На нем артист еле сдерживал слезы, а поклонницы дарили ему розы. К слову, особенно презентом удивил фан-клуб певца. Они преподнесли кумиру огромную картину, выполненную на заказ у дизайнера и сделанную по технике "алмазное плетение".