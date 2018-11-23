"Мальчики - будущий мамин тыл!": Катя Осадчая поздравила с Днем сыновей

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Катя Осадчая в соцсетях поздравила всех родителей мальчишек с праздником.

Катя Осадчая, не так давно выложившая ряд снимков, сделанных во время прогулки с сыном в одном из столичных парков, куда телеведущая надела стильный атласный халат, снова порадовала своих подписчиков фотографией с изображением сына.

Новое фото Осадчая выложила на своей странице в Instagram. На нем она, по всей видимости, запечатлена во время все той же прогулки. Она катит детскую коляску, а ее маленький сын, шагающий рядом, толкает детскую пластиковую тележку из супермаркета. Под снимком Катя оставила поздравление мамам, ведь 22 ноября был День сына.

"Я не знаю, как быть мамой девочки, не знаю как покупать куклы и плести косы. Но разбираюсь во всех видах машинок и мальчишечьей моде от 0 до 16 лет. Мальчики – мамины защитники, мальчики – будущий мамин тыл! Поздравляю всех родителей и сыновей с праздником! Пусть все мальчишки растут здоровыми и счастливыми. Наши Илья и Ивасик также передают всем привет", – подписала ведущая.