Похудевшая Рианна похвасталась фигурой

Новости шоу бизнеса: Рианна не упускает возможности продемонстрировать свои результаты похудения.

Певица не перестает хвастаться похудением.

Известная барбадосская певица Рианна часто радует поклонников новыми фото на своей странице в Instagram. В последнее время поклонники артистки заметили, что она сильно похудела, хотя всегда была склонна к полноте.

Так, в этот раз певица опубликовала рекламную фотографию, на которой позирует топлес, лежа в постели на белых простынях. И хотя эта публикация рекламная, от того, не менее жаркая. Рианна для фото надела только ярко-красные трусы, перчатки и чулки. На ее ногах черные туфли-лодочки на шпильке. Звезда с ярким макияжем и распущенными волосами томно смотрит в камеру.

Надо сказать, что поклонники Рианны в восторге от ее похудевшего тела и засыпают ее комплиментами в комментариях. Фотография оголенной звезды за каких-то полчаса собрала более миллиона лайков и больше 15 тысяч комментариев. И это не удивительно, ведь на страницу Рианны подписаны 66 миллионов пользователей.

"Великолепный вид", "Я люблю тебя", "Ты прекрасна", "Я люблю такое нижнее белье! Я собираюсь купить такое для себя", "Какая очаровательная женщина", "Ты мое вдохновение", "Обожаю твою музыку", "Мне нужны эти трусики", "Ты очень красивая и сексуальная девушка", "Я люблю твою задницу", "Какая упругая попка", - пишут фолловеры в комментариях.

Ранее сообщалось, что недавно Рианна продемонстрировала свое похудение на молодежной вечеринке. На тусовку певица пришла в приталенном ярком наряде. Веселые фотографии с мероприятия певица обнародовала в своем аккаунте, чем сильно порадовала поклонников.

Так, на своей странице в Instagram Рианна опубликовала ряд снимков в ярком платье-комбинации на тонких бретельках от бренда Cushnie. В качестве аксессуаров она предпочла украшения от Chopard. Поклонники обратили внимание на то, что выглядит Рианна сногсшибательно – певица явно похудела и не стесняется лишний раз это подчеркнуть.