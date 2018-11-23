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Леа Сейду рассказала о своей семье, движении Me Too и съемках в фильме Курск

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Леа Сейду рассказала о своей семье, движении Me Too и съемках в фильме Курск
18:13 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф nv.ua Фото: nv.ua

Новости шоу бизнеса: Французская актриса Леа Сейду (Жизнь Адель, Лобстер) стала главной героиней декабрьского номера журнала Marie Claire Italia.

Она также дала изданию интервью, в котором рассказала о своей семье, отношении к движению Me Too и съемках в фильме Курск о гибели российской подлодки.

В фотосете, снятом фотографом Альваро Беамуд Кортесом, Сейду позирует в ярких нарядах от бренда Louis Vuitton – объемных блузах, оверсайз-пиджаках, жакетах в пижамном стиле и воздушных платьях.

Сейду рассказала, что начинать карьеру во Франции сложнее, чем в США, потому что "вас всегда возвращают к социальному происхождению". "Здесь всех судят, особенно в начале карьеры. В то же время в США вы можете расти: конечно, падение там может быть таким же быстрым. …Я всегда старалась выбирать своим сердцем, поэтому довольна своим путем, и не сожалею. Я допускала ошибки, но это случается у всех, когда вы пытаетесь учиться".

Год назад актриса присоединилась к обвинениям против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. "Я не активистка. Для меня было важно пересказать этот эпизод (нападение продюсера в гостиничном номере в Париже), чтобы рассказать молодым девушкам, что они могут защитить себя: я сделала это и убежала. Никто не должен ставить вас в такую ситуацию и заставлять чувствовать себя некомфортно. Вы принадлежите самой себе. Я действительно верю в личную свободу, и я ненавижу людей, пытающихся использовать вас и манипулировать вами. Не только в работе, но даже в семье. Я не могу терпеть тех, кто пытается заставить вас чувствовать себя неполноценными. Вы должны всегда защищаться".

Сейду рассказала о своей последней работе – фильме Курск режиссера Томаса Винтерберга: "Он рассказывает о трагедии российской подводной лодки Курск, затонувшей в 2000 году. Я играю жену командира, которого сыграл Матиас Шонартс. Это очень трогательная история".

Актриса подтвердила, что на съемочной площадке с ней иногда находился ее маленький сын Жорж, который родился в феврале 2017 года. Она отметила, что найти баланс между ребенком и работой в кино нелегко: "Это нелегко, но это то, что делает жизнь интересной. Например, грудное вскармливание - это непростой период".

"Я хочу, чтобы мой ребенок имел свою личность, поэтому считаю, что ему лучше быть воспитанным не только матерью. Я хочу, чтобы он путешествовал, чтобы общался со многими людьми. Для меня, например, полезно иметь дело с большим количеством людей, я чувствую себя более уверенно. Даже в этой комнате с Вайнштейном я не боялась, и это помогло мне отреагировать. Сегодня я вижу, что мужчины боятся женщин, но я хочу, чтобы мой сын понял их", - говорит Сейду.

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Семья, Личная Жизнь, Фото, Интервью, Знаменитость, Леа Сейду, Marie Claire Italia, Me Too, фильм Курск.
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