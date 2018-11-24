Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Фанат "Гарри Поттера" сменил имя на Люциус Малфой и хотел усыновить Тома Фелтона

Смотрите фото (3)
Фанат &quot;Гарри Поттера&quot; сменил имя на Люциус Малфой и хотел усыновить Тома Фелтона
15:19 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В это сложно поверить, но фанаты Гарри Поттера готовы на все!

Как и в любом другом фандоме, в армии поклонников "Гарри Поттера" встречаются люди довольно странные – или, если отставить дипломатичные формулировки, те, у кого любовь к произведению превратилась в одержимость. Тому Фелтону пришлось столкнуться как раз с таким человеком: некий фанат "Гарри Поттера" сменил имя на Люциус Малфой и хотел актера усыновить.

В интервью Yahoo Movies UK исполнитель роли Драко Малфоя обсудил письма от фанатов и припомнил самые странные из них. В их числе оказалась и корреспонденция от некоего мистера Люциуса Малфоя (мужчина действительно сменил имя, юридически всё оформив), который изъявлял желание усыновить Фелтона – но только если тот сменит имя на Драко Малфой.

Разумеется, не обходилось и без гневных писем: "Какие-то злые американцы писали мне “Оставь Гарри Поттера в покое, чувак! Что он тебе сделал?!”. Похоже, они думали, что у меня есть какое-то влияние на то, что пишет Роулинг".

Самым же странным случаем в своей "карьере Драко Малфоя" Том называет знакомство с одной фанаткой – женщиной средних лет, которая на протяжении 9 лет следовала за ним по всему миру.

"Это странно, и, если бы ситуация была обратной, если бы это был 50-летний мужчина, поддерживающий 18-летнюю девушку, конечно, это был бы тревожный знак. Но для нее фандом "Гарри Поттера", возможность встречаться с кастом были источником радости, ощущения какой-то цели – и это тоже важно…"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Фильм, Гарри Поттер, Фанат, Том Фелтон, Герои, Люциус Малфой.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь