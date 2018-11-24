Фанат "Гарри Поттера" сменил имя на Люциус Малфой и хотел усыновить Тома Фелтона

Новости шоу бизнеса: В это сложно поверить, но фанаты Гарри Поттера готовы на все!

Как и в любом другом фандоме, в армии поклонников "Гарри Поттера" встречаются люди довольно странные – или, если отставить дипломатичные формулировки, те, у кого любовь к произведению превратилась в одержимость. Тому Фелтону пришлось столкнуться как раз с таким человеком: некий фанат "Гарри Поттера" сменил имя на Люциус Малфой и хотел актера усыновить.

В интервью Yahoo Movies UK исполнитель роли Драко Малфоя обсудил письма от фанатов и припомнил самые странные из них. В их числе оказалась и корреспонденция от некоего мистера Люциуса Малфоя (мужчина действительно сменил имя, юридически всё оформив), который изъявлял желание усыновить Фелтона – но только если тот сменит имя на Драко Малфой.

Разумеется, не обходилось и без гневных писем: "Какие-то злые американцы писали мне “Оставь Гарри Поттера в покое, чувак! Что он тебе сделал?!”. Похоже, они думали, что у меня есть какое-то влияние на то, что пишет Роулинг".

Самым же странным случаем в своей "карьере Драко Малфоя" Том называет знакомство с одной фанаткой – женщиной средних лет, которая на протяжении 9 лет следовала за ним по всему миру.

"Это странно, и, если бы ситуация была обратной, если бы это был 50-летний мужчина, поддерживающий 18-летнюю девушку, конечно, это был бы тревожный знак. Но для нее фандом "Гарри Поттера", возможность встречаться с кастом были источником радости, ощущения какой-то цели – и это тоже важно…"