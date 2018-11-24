Принц Чарльз рассказал, какое имя получит его будущий внук

Новости шоу бизнеса: Принц Уэльский поделился, как его сын и невестка могут назвать своего будущего ребенка.

Герцог и герцогиня Сассекские ждут рождения первенца весной. Дата рождения еще не известна. Но отец Гарри, будущий король Англии, уже придумал имя для своему будущему внуку или внучке.

Выступая на приеме в Австралийском доме, отец герцога Сассекского, принц Уэльский поделился с гостями предположением, как его сын и невестка могут назвать своего будущего ребенка. Он пошутил, что пара может выбрать самое неожиданное и необычное имя.

"Мой сын мне сказал, что в Австралии ему и Меган предложили целый список возможных имен для ребенка. Только между нами, думаю, что в шортлист точно войдут имена Кайли и Шейн". "Но я не удивлюсь, если там окажутся имена Эдна или Лес", - добавил он.

Эта реплика принца Чарльза точно была шуткой, потому что среди гостей находился комик Барри Хамфрис, известный свои сценическими образами – дамой Эдной Эвередж и сером Лесом Патерсоном.