Хлоя Морец появилась на обложке глянца в наряде от украинского дизайнера

Новости шоу бизнеса: Актриса Хлоя Морец украсила обложку "GAYTIMES" в брендовой одежде Натальи Зинько.

Всемирно известные голливудские артисты все чаще и чаще предпочитают для выхода на прогулки или на торжественные мероприятия наряды от украинских брендов.

Так, к числу звезд, которые одеваются в украинские наряды, присоединилась юная Хлоя Морец. 21-летняя американская актриса не просто прогулялась в стильном наряде, а появилась в нем не обложке журнала.

Морец украсила обложку "GAYTIMES". Об этом рассказала дизайнер, в одежде которой актриса и позировала перед объективом камеры. Создатель линии брендовой одежды Наталья Зинько похвасталась достижением в своем Instagram.

Отметим, что стильные образы от украинских дизайнеров действительно пользуются огромной популярностью среди звезд.