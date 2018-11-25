Еву Лонгорию засняли без макияжа в магазине

Новости шоу бизнеса: Папарацци поймали Еву Лонгорию в магазине в домашней одежде и без макияжа.

Актриса Ева Лонгория была недавно замечена в магазине в Сиднее. Звезда без макияжа и с повседневной одежде выходила из супермакета с полной тележкой овощей.

Лонгория родила сына только 5 месяцев назад. На днях выложила очередное фото малыша в Instagram.

Уже через несколько дней после Австралии звезда "Отчаянных домохозяек" отправилась на шопинг с малышом в Лос-Анджелесе. Помогал нести покупки охранник, в то время, как Лонгория кормила ребенка из бутылочки.

"Ты больше энергии, чем думаешь, особенно, когда есть прекрасная душа рядом. Я хочу быть рядом, когда он проснется, когда идет в постель", - рассказала о материнстве Логория в TV show Extra.