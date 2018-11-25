Брэд Питт и Анджелина Джоли решили помириться

Новости шоу бизнеса: Экс-супруги 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли уже на протяжении долгого времени пытаются развестись.

Однако, знаменитости все еще не оформили официальных документов. Всему виной дочки и сыновья Анджелины Джоли и Брэда Питта. Голливудские актеры не могут поделить шестерых своих детей. Однако, именно ради них знаменитости готовы пойти на компромисс.

Изначально западные СМИ сообщали, что Брэд Питт прямо таки умолял Анджелину Джоли пойти на уступки и не регулировать вопрос с детьми через суд, ибо, по словам актера, это испортит психику наследников.

"Он надеялся убедить Энджи, что судебное дело нанесет психологический вред детям. Что бы ни решил судья, победителей здесь не будет", - рассказывал инсайдер.

Но, вскоре выяснилось, что и сама Джоли абсолютно не против такого раскадала событий. Она также поддерживает идею, что они с экс-супругом смогут самостоятельно решить вопрос с детьми.

"Aнджeлинa и Брэд гoтoвы пoйти нa любыe уcтупки, лишь бы пoбыcтрee пoлoжить кoнeц бecкoнeчным зaceдaниям и вcтрeчaм. Вeдь oни oбa пoнимaют, чтo cудeбныe рaзбирaтeльcтвa нeгaтивнo влияют нa пcихoлoгичecкoe cocтoяниe дeтeй", - поделился источник.

Известно, что суд рассмотрит дело Джоли и Питта уже 4 декабря. Тогда же станет известно, о чем договорились знаменитости. Хотя, вполне возможно, что судебное заседание и вовсе не состоится. Но пока никаки официальных заявлений не было.