Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности
Ученые создали новый способ борьбы с потерей урожайности

Брэд Питт и Анджелина Джоли решили помириться

Брэд Питт и Анджелина Джоли решили помириться
07:42 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Экс-супруги 54-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли уже на протяжении долгого времени пытаются развестись.

Однако, знаменитости все еще не оформили официальных документов. Всему виной дочки и сыновья Анджелины Джоли и Брэда Питта. Голливудские актеры не могут поделить шестерых своих детей. Однако, именно ради них знаменитости готовы пойти на компромисс. 

Изначально западные СМИ сообщали, что Брэд Питт прямо таки умолял Анджелину Джоли пойти на уступки и не регулировать вопрос с детьми через суд, ибо, по словам актера, это испортит психику наследников.

"Он надеялся убедить Энджи, что судебное дело нанесет психологический вред детям. Что бы ни решил судья, победителей здесь не будет", - рассказывал инсайдер.

Но, вскоре выяснилось, что и сама Джоли абсолютно не против такого раскадала событий. Она также поддерживает идею, что они с экс-супругом смогут самостоятельно решить вопрос с детьми.

"Aнджeлинa и Брэд гoтoвы пoйти нa любыe уcтупки, лишь бы пoбыcтрee пoлoжить кoнeц бecкoнeчным зaceдaниям и вcтрeчaм. Вeдь oни oбa пoнимaют, чтo cудeбныe рaзбирaтeльcтвa нeгaтивнo влияют нa пcихoлoгичecкoe cocтoяниe дeтeй", - поделился источник.

Известно, что суд рассмотрит дело Джоли и Питта уже 4 декабря. Тогда же станет известно, о чем договорились знаменитости. Хотя, вполне возможно, что судебное заседание и вовсе не состоится. Но пока никаки официальных заявлений не было.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Суд, Брэд Питт, Актриса, Актер, Примирение, Знаменитость, Экс-супруги, Опека над детьми.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
05 Кара Делевинь получила разрешение надеть смокинг на свадьбу принцессы Евгении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
Завтра вступят в силу законы о еврономерах: подробности изменений
Завтра вступят в силу законы о еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь