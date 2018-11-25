Джейсон Момоа снялся для журнала Men's Journal Звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа, который сыграл сексуального лесника в новом боевике "Дикий", снялся в новой брутальной съемке для журнала Men's Journal. Вскоре Джейсона можно будет лицезреть в новом супергеройском экшене "Аквамен". На снимках Джейсон в пыльной, потрепанной майке, обтягивающей его "каменный" торс, бросает томагавк. Также актер лезет по скалолазной стене. Как рассказал сам актер, это всегда было его страстью. Хотя с самого детства он и так не сидел на месте. "Если я вижу то, что люблю, – говорит он, – я хочу узнать все об этом. В моей жизни так много всего, что я хочу сделать: от написания музыки до проектирования чего-то". Кроме этого, Джейсон предстал в образе не то дровосека, не то садовода. Большой, накачанный, вспотевший от работы, с закрученными в пучок волосами он улыбается, а в глазах играют бесики.