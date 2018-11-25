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Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в другую резиденцию

Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в другую резиденцию
12:05 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса: По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения ребенка.

По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения первенца, который должен появиться на свет весной.

Впрочем, по данным британских СМИ, молодые супруги переедут из-за напряженных отношений между Гарри и его братом принцем Уильямом, который также живет с семьей в Кенсингтонском дворце. Переезд пары запланирован на начало 2019 года.

Напомним, скандальный тесть принца Гарри готов пойти на мировую, повиниться за все свои предыдущие недобрые высказывания в адрес королевской семьи и зятя, лишь бы ему позволили поскорее приехать в Британию и навестить дочь с супругом в Кенсингтонском дворце. Томас Маркл твердит, что у него тоже есть права, поскольку в жилах еще не рожденного ребенка течет не только голубая кровь, но и "кровь Марклов".

Неугомонный отец несколько раз обращался и в Кенсингтонский дворец и даже к архиепископу Кентерберийскому с мольбами о помощи. Согласно источникам DM гнев Томаса от молчания двора и новых родственников так силен, что он раздумывает о том, чтобы нанять адвокатов, чтобы через суд добиться права встречи с дочерью и будущим ее ребенком.

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Все по теме:

Лондон, Беременность, Принц Гарри, Дворец, Переезд, Супруги, Меган Маркл, Пригород Лондона.
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