Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены переехать в другую резиденцию

Новости шоу бизнеса: По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения ребенка.

По официальной версии, на такой шаг молодая пара решится из-за рождения первенца, который должен появиться на свет весной.

Впрочем, по данным британских СМИ, молодые супруги переедут из-за напряженных отношений между Гарри и его братом принцем Уильямом, который также живет с семьей в Кенсингтонском дворце. Переезд пары запланирован на начало 2019 года.

Напомним, скандальный тесть принца Гарри готов пойти на мировую, повиниться за все свои предыдущие недобрые высказывания в адрес королевской семьи и зятя, лишь бы ему позволили поскорее приехать в Британию и навестить дочь с супругом в Кенсингтонском дворце. Томас Маркл твердит, что у него тоже есть права, поскольку в жилах еще не рожденного ребенка течет не только голубая кровь, но и "кровь Марклов".

Неугомонный отец несколько раз обращался и в Кенсингтонский дворец и даже к архиепископу Кентерберийскому с мольбами о помощи. Согласно источникам DM гнев Томаса от молчания двора и новых родственников так силен, что он раздумывает о том, чтобы нанять адвокатов, чтобы через суд добиться права встречи с дочерью и будущим ее ребенком.