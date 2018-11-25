19-летняя звезда "Сабрины" Кирнан Шипка поведала о личной жизни Кирнан Шипка, с которой зрители познакомились сначала в "Безумцах", а теперь – в "Леденящих душу приключениях Сабрины", с энтузиазмом строит актерскую карьеру – и признается, что из-за этого у нее совсем нет времени на личную жизнь (что юную актрису, впрочем, совсем не беспокоит).