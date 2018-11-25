Скачать
Понедельник, 26.11.2018
19-летняя звезда &quot;Сабрины&quot; Кирнан Шипка поведала о личной жизни
1 / 8

19-летняя звезда "Сабрины" Кирнан Шипка поведала о личной жизни

Кирнан Шипка, с которой зрители познакомились сначала в "Безумцах", а теперь – в "Леденящих душу приключениях Сабрины", с энтузиазмом строит актерскую карьеру – и признается, что из-за этого у нее совсем нет времени на личную жизнь (что юную актрису, впрочем, совсем не беспокоит).
popcornnews.ru
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Сериал, Instagram, Фотосессия, Личная Жизнь, Актриса, Снимки, Netflix, Сабрина, Кирнан Шипка, Леденящих душу приключениях Сабрины.
11:34 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь