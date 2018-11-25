Николь Кидман запрещает родным смотреть фильмы с ее участием

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Николь Кидман запрещает дочкам смотреть фильмы со своим участием.

В 2019 году в кинотеатрах по всему миру покажут фильм режиссера Карин Кусамы с Николь Кидман в главной роли. В картине "Время возмездия" актриса сыграла женщину-полицейского, которая разрушает все вокруг и в первую очередь себя саму.

Главная героиня превратилась в безжалостную и сильную женщину из-за тяжелых жизненных обстоятельств и теперь она не видит преград на своем пути. Так Николь прокомментировала образ в фильме.

Это резкий и сложный фильм. Моя героиня может взять оружие и выстрелить, если на нее нападут, несмотря на то что внутри она все же женщина, которая полна ненависти. Не хочу, чтобы мои девочки это видели.

У актрисы есть 10-летняя Сандэй Роуз и семилетняя Фэйт — дочери у Николь от второго мужа, музыканта Кита Урбана. Также Николь Кидман призналась, что запрещает дочерям смотреть дочерям и другие жестокие фильмы со своим участием.