Настоящие имена самых популярных голливудских звезд

Новости шоу бизнеса: Не все знали, что "крепкого орешка" зовут на самом деле не Брюс, а Уолтер.

Не секрет, что знаменитости частенько берут себе псевдонимы, чтобы быть ярче, созвучнее, оригинальнее. Мы недавно писали о том, какие на самом деле настоящие имена у наших украинских звезд. Теперь же хотим рассказать о том, откуда появились оригинальные псевдонимы у звезд Голливуда и как на самом деле их зовут. Давайте заново с голливудскими звездами, о которых мы еще не все знаем.

Деми Мур – Деметрия Джин Гайнес

В самом начале карьеры (еще до встречи с Брюсом Уиллисом), Деметрия была замужем за малоизвестным актером Фредди Муром. Они прожили в браке всего четыре года, а когда развелись, больше не вспоминали друг друга. Сначала Деми хотела вернуть себе девичью фамилию, но продюсеры отговорили ее.

Хелен Миррен — Елена Лидия Миронофф

Настоящее имя Хелен – Елена Васильевна Миронофф. Британка оказалась наследницей русских графов – ее дед служил в Русском правительственном комитете в Лондоне и после революции предпочел остаться в Соединенном Королевстве. Свое английское имя оскароносная актриса получила в возрасте 5 лет – ее отец не хотел, чтобы семья выделялась и подделал документы.

Брюс Уиллис – Уолтер Брюс Бруно Уиллис

Да-да, брутального героя "Крепкого орешка" на самом деле зовут Уолтер. Свою карьеру актер начинал с театральных подмостков и его агент посоветовал сменить имя на что-то более простое.

Леди Гага – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта

Было бы проблематично отвечать на вопрос "Какая твоя любимая певица", если бы речь шла о Стефани Джоанн Анджелине Джерманотта. Словосочетание "Леди Гага" придумал продюсер певицы, взяв производное от песни группы Queen Radio Ga-Ga. Почему выбор пал именно на этот трек – не ясно. По одной из версий во время репетиций будущая звезда копировала движения и гримасы Фредди Меркьюри.

Вин Дизель – Марк Винсент

В 17 лет актер сам придумал себе этот псевдоним. Именно в этом возрасте он поступил в колледж Хантер на факультет английской словесности, где начал писать первые сценарии. В одном из своих интервью Дизель признался, что имя Марк Винсент никогда ему не нравилось, оно казалось ему слишком интеллигентным.

Лана Дель Рей – Элизабет Грант

Девушка решила избавиться от настоящего имени, потому что считала его не подходящим для образа "ретро-дивы". Имя Лана она позаимствовала у своей любимой исполнительницы Ланы Тернер, а фамилию Дель Рей – у первой пришедшей в голову марки автомобиля Ford Del Rey.

Кэти Перри – Кэтерин Элизабет Хадсон

Тут история короткая: певица сократила имя, чтобы его было проще запомнить, а фамилию взяла у матери – в Голливуде уже есть одна Хадсон (актриса Кейт Хадсон).

Николас Кейдж – Николас Ким Коппола

Николас был в родстве с культовым режиссером Френсисом Фордом Копполой и сменил свою фамилию, чтобы избежать каких-либо обвинений "в покровительстве". Он "одолжил" фамилию у двух своих кумиров: композитора Джона Кейджа и героя американских комиксов Люка Кейджа.

Натали Портман – Натали Хершлаг

Родители были против съемок в фильме "Леон", а некоторые особо консервативные родственники даже посчитали, что она опозорит семью Хершлаг. В итоге Натали взяла фамилию своей бабушки.

Мэрилин Мэнсон – Брайан Хью Уорнер

Имя и Фамилия не подходили для эксцентричного сценический образа. Мужчина остановился на Мерлине Мэнсоне. Имя было позаимствовано у знаменитой голливудской актрисы, а фамилия – у маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

Софи Лорен – София Виллани Чиколоне

Сначала актриса снималась под псевдонимом София Ладзаро. Актриса считала, что настоящая фамилия уж слишком провинциальна. Потом, по настоянию своего мужа кинопродюссера Карло Понти стала Лорен (так назывались его любимые сигары).

Чак Норриc – Карлос Рэй Норрис

Прозвище "Чак" актер получил в годы службы в военно-воздушныйх силах США. Потом актер перенес этот псевдоним и в кино.

Элтон Джон – Рэджинальд Кеннет Дуайт

Элтон Джон – это слияние имени и фамилии двух его любимых музыкантов – джазового музыканта Элтона Дина и блюзового исполнителя Джона Болдри.