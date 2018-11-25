Известный голливудский актер боится, что его дети станут наркоманами

Новости шоу бизнеса: Американский актер и продюсер Майкл Дуглас обеспокоен, что его дети могли унаследовать пагубные привычки отца.

74-летний обладатель Оскара переживает, что их общие с актрисой Кэтрин Зетой-Джонс дети - 18-летний Дилан и 15-летня Кэрис могут повторить судьбу старшего сводного брата Камерона от первого брака Дугласа.

Напомним, что первенец голливудского актера страдает от наркозависимости, а в 2010 году попал в тюрьму на 7 лет за распространение наркотических веществ. Звезда "Основного инстинкта" считает, что проблемы ребенка связаны с плохими генами, так как и сам актер лечился от алкоголизма и наркомании.

Дуглас уверен, что с детьми обязательно нужно проводить воспитательные беседы, потому что в его семье есть предрасположенность к пагубным привычкам. Напомним, что сводный брат актера умер в 2004 году после продолжительной борьбы с зависимостями.

"По обеим линиям моей семьи родственники страдали от наркомании, так что я пристально слежу за моими младшими", - заявил Майкл. Сейчас 39-летний сын Камерон "завязал" с вредными пристрастиями и воспитывает сына от своей девушки Вивиен Тибес.