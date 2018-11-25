Анджелина Джоли станет ведущей на радио

Новости шоу бизнеса: Известная американская актриса, модель и режиссер Анджелина Джоли попробует себя в роли радиоведущей BBC Radio Show.

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила совместить приятное с полезным. Актриса с мировым именем станет ведущей и редактором программы Radio 4's Today на телеканале BBC. Прямой эфир с участием голливудской актрисы пройдет 28 декабря.

Шоу, которое будет вести Анджелина Джоли, является одним из наиболее популярных в настоящее время. В эфирах программы поднимаются тяжелые темы и обсуждаются сложные ситуации жителей разных областей. Поэтому у актрисы, которая активно занимается благотворительностью, появилось несколько идей по темам программы.

Актриса планирует пригласить в студию беженцев, проблемы которых она пытается решить. Посол ООН намерена обсудить их кризис и проблему насилия среди женщин в военных зонах.