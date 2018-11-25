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Анджелина Джоли станет ведущей на радио

Анджелина Джоли станет ведущей на радио
17:18 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Известная американская актриса, модель и режиссер Анджелина Джоли попробует себя в роли радиоведущей BBC Radio Show.

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила совместить приятное с полезным. Актриса с мировым именем станет ведущей и редактором программы Radio 4's Today на телеканале BBC. Прямой эфир с участием голливудской актрисы пройдет 28 декабря.

Шоу, которое будет вести Анджелина Джоли, является одним из наиболее популярных в настоящее время. В эфирах программы поднимаются тяжелые темы и обсуждаются сложные ситуации жителей разных областей. Поэтому у актрисы, которая активно занимается благотворительностью, появилось несколько идей по темам программы.

Актриса планирует пригласить в студию беженцев, проблемы которых она пытается решить. Посол ООН намерена обсудить их кризис и проблему насилия среди женщин в военных зонах.

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Все по теме:

Анджелина Джоли, BBC, Актриса, Ведущая, Радио, Радиоведущая, Radio 4's Today, BBC Radio Show.
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