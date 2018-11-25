Звезда "Сумерек" пошутил над Кендалл Дженнер в честь годовщины фильма

Новости шоу бизнеса: На этой неделе популярному фэнтези "Сумерки" о любви вампира Эдварда Каллена и обычной девушки Беллы Свон исполняется 10 лет.

Тэйлор Лотнер сыграл одну из ключевых ролей в саге "Сумерки" - влюбленного в Беллу друга и горячего оборотня Джейкоба. А в честь круглой даты актер решил порадовать поклонников архивным кадром со съемок первой части фильма.

Так, в Инстаграм Лотнер опубликовал забавный коллаж из двух фото, на одном из которых он позирует с длинными волосами, а на втором запечатлена 23-летняя Кендалл Дженнер. Если присмотреться, можно заметить небольшое сходство между знаменитостями.

Особого внимания пользователей удостоилась подпись на снимке. Над фото с Дженнер написано: "Ожидание того, как будут выглядеть твои волосы", а над снимком Тэйлора - "Реальность". Кроме того, актер оставил комментарий к публикации, в котором поздравил всех с годовщиной саги "Сумерки" и назвал Кендалл своей вдохновительницей.

"Прошло 10 лет с момента, как на экраны вышли "Сумерки". Хочу поблагодарить каждого фаната, поддержавшего франшизу, а также Кендалл Дженнер, которая стала вдохновителем моей прически в далеком 2007 году. Спасибо, Кендалл".

Пользователи с восторгом отреагировали на шутку кумира, засыпав публикацию хвалебными комментариями и лайками. Сама же модель пока не отреагировала на подкол голливудского коллеги.