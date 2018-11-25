Ким Кардашян показала, как маленькая дочь сделала ей макияж

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашян позволила своей дочери сделать ей макияж.

Модель, актрису и бизнесвумен Ким Кардашян поклонники привыкли видеть с идеальным макияжем. Однако звезда не всегда выглядит столь безупречно.

Ким Кардашян решила позволить своей 5-летней дочери Норт сделать ей макияж. Девочка, которая неоднократно появляется в блоге своей звездной мамы, не стесняясь камеры, с упоением приступила к работе.

В Instagram-Stories известная американка опубликовала результаты эксперимента. Норт пошагово рассказала, как "правильно" наносить косметику бренда Ким Кардашян.

5-летняя девочка наложила на лицо мамы тональный крем, растерла его пудрой и подвела глаза черным карандашом и тенями. Результаты изрядно рассмешили сеть.

Стоит отметить, что 5-летняя Норт неоднократно пробовала себя в качестве модели. Дочь Ким Кардашян и Канье Веста рекламировала косметику своей звездной матери и предстала в стильных вещах в ее блоге.