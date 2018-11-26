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Умер известный актер-иллюзионист Рикки Джей

Умер известный актер-иллюзионист Рикки Джей
09:51 Сегодня Телеграф beztabu.net

Новости шоу бизнеса: В Лос-Анджелесе (США) умер известный актер и иллюзионист Рикки Джей (Ричард Джей Поташ).

Он стал известным благодаря ролям в фильмах "Завтра не умрет никогда", "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Грабеж". Менеджер актера сообщил о том, что тот умер естественной смертью.

"Он был единственным в своем роде. Мы больше никогда его не увидим", - отметил он. Информацию о смерти актера подтвердил и его адвокат.

Рикки Джей (настоящее имя Ричард Джей Поташ) родился в 1946 году в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье среднего класса. Его дед, Макс Кац, был зажиточным дипломированным бухгалтером и фокусником-любителем, что повлияло на выбор будущей профессии Джея. Актер прославился благодаря своим уникальным карточным фокусам и экспериментам с памятью.

Джей снялся в более трех десятках фильмов. Среди них были такие популярные картины: "Завтра не умрет никогда", "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Грабеж" и "Престиж". Также его знают по ролям в сериалах "Дэдвуд", "Вспомни, что будет", "Теория лжи" и "Симпсоны". Рикки участвовал в создании фильмов "Престиж", "Иллюзионист" и "Тринадцать друзей Оушена".

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Смерть, Актер, Иллюзионист, Альманах 2018, Рикки Джей.
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