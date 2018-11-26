Принц Гарри и Меган Маркл будут делить жилье с матерью герцогини

Новости шоу бизнеса: Герцоги Сассекские переезжают из Кенсингтонского дворца в резиденцию королевы в Виндзоре, но будут там жить не одни, а с мамой Меган Дорией Редлан.

Уже после новогодних праздников принц Гарри и его беременная жена Меган поселятся подальше от своих родственников. По словам представителей Кенсингтонского дворца, пара стремится начать самостоятельную жизнь. Кроме этого, инсайдеры рассказали, что между двумя внуками королевы Елизаветы II – Уильямом и Гарри – возникли недоразумения, поэтому герцог Сассекский не хочет жить по соседству со своим братом.

В то же время о самостоятельной жизни пара пока может только мечтать. Все потому, что вместе с герцогами Сассекскими в Виндзоре поселится мама Меган Маркл – Дориа Редлан. 62-летняя американка несколько месяцев назад переехала из Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы поддержать свою дочь в нелегкое время. Теперь же, когда Меган ожидает появление первенца, ее мама не планирует покидать звезду, а всячески помогать ей в подготовке к родам и уходе за младенцем. Герцоги Сассекские сами пригласили Дорию переехать вместе с ними в новое поместие.