Анджелина Джоли станет радиоведущей новой программы "Radio 4 Today"

Новости шоу бизнеса: Как Джоли будет совмещать съемки в кино и новую работу, инсайдеры не сообщают.

Актриса и режиссер Анджелина Джоли будет ведущей и редактором программы "Radio 4 Today" на телеканале BBC. И вероятно это станет самой популярной радиопрограммой уходящего года.

В новом амплуа Анджелина дебютирует 28 декабря. В эфирах этой программы поднимают сложные темы, нерешенные и глобальные проблемы людей, которые оказались в затруднительной ситуации.

Первый эфир Анджелины будет посвящен теме беженцев, главной проблеме, которой занимается Джоли как посол ООН. Также одной из тем радиоэфира Энджи будет унижение женщин-военных. Окружение актрисы говорит, что Джоли невероятно счастлива, что у нее будет возможность каждые выходные обсуждать крайне важные для человечества вопросы. Как Джоли будет совмещать съемки в кино и новую работу, не сообщается.