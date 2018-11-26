Стало известно, когда Меган Маркл уйдет в декрет

Новости шоу бизнеса: Королевский эксперт поделился информацией о декрете герцогини Сассекской.

Беременность Меган Маркл вызывает большой интерес поклонников по всему миру. Каждый выход в свет обсуждают до мельчайших деталей, как и подготовку к родам из сообщений инсайдеров. На данный момент Меган Маркл находится на пятом месяце. И недавно стало известно, когда герцогиня Сассекская уйдет в декрет.

Об этом недавно рассказал королевский эксперт Кейти Ничолл. По его словам, Меган Маркл не планирует оставлять свои обязанности. Во время одной из встреч герцогиня рассказала, что к концу года собирается запустить коллаборацию с новым благотворительным проектом.

Более того, жена принца Гарри сейчас старается так формировать свой график, чтобы успевать посещать официальные мероприятия Кенсингтона, при этом много времени уделять формированию семейного гнездышка в загородной резиденции Виндзоров - Фрогмор-Хаусе. Поэтому беременная герцогиня намерена исполнять свои обязанности вплоть до последних недель беременности.