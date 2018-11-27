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Вторник, 27.11.2018
Как выглядели знаменитости, до того как стали известны (Фото)
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Как выглядели знаменитости, до того как стали известны (Фото)

По-детски пухлые щечки, подростковая угловатость, обаяние юности. Во всех этих лицах, глядящих на нас со старых фотографий, можно узнать любимых миллионами звезд. Но только если приглядеться.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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