Как выглядели знаменитости, до того как стали известны (Фото)

По-детски пухлые щечки, подростковая угловатость, обаяние юности. Во всех этих лицах, глядящих на нас со старых фотографий, можно узнать любимых миллионами звезд. Но только если приглядеться.