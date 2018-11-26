Звезда "Игры престолов" рассталась с парнем после 11 лет отношений

Новости шоу бизнеса: Британская актриса Натали Дормер рассталась с режиссером Энтони Бирном.

Натали Дормер, звезда сериалов "Тюдоры" и "Игра престолов", рассталась с режиссером Энтони Бирном после 11-летнего романа. 36-летняя актриса рассказала, что их роман закончился не из-за разных графиков или нехватки времени, а из-за творческих разногласий.

Два года назад пара приступила к разработке и продюсированию совместного проекта "Невидимка", в котором Натали выступила в роли главной героини, а Бирн занял режиссерское кресло. Командная работа оказалась для влюбленных непосильной задачей. Режиссер признался: "В тот момент мы обнаружили, что совершенно не способны работать над сценарием в соавторстве. Так как у нас не было офиса, мы работали дома, и именно там все началось. Мы ссорились из-за того, что не соглашались с какими-то моментами в сценарии и не могли прийти к компромиссу".

Творческие конфликты отразились на романтических отношениях влюбленных. Натали Дормер призналась, что не могла больше выносить такой жизни и разорвала помолвку с женихом. Тем не менее, актриса намерена сохранить с Бирном дружеские отношения: "Мы расстались, но я продолжаю ценить и уважать талант Энтони как режиссера", - отметила Натали.

Натали Дормер и Энтони Бирн познакомились в 2007 году на съемках сериала "Тюдоры" и спустя четыре года объявили о помолвке. К сожалению, как в случае многих других знаменитостей, пожениться они не успели.