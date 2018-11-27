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Люди, которые наверняка знают, что неудачная татуировка это еще не конец (Фото)
Татуировки стали неотъемлемой частью жизни современного человека, и продолжают входить в неё всё плотнее и плотнее. Вместе с этим тату-культура также достигла небывалых высот, поэтому сейчас крайне редко можно встретить человека с дикими портаками, как это было скажем лет 10 назад. А что делать тем, у кого остались плохие татуировки с тех времён или тем, кто просто попал в руки горе-мастера, одарившего его цветной каракулей на коже? Ну конечно же идти к профессионалу, который поможет перекрыть старое тату, превратив его в нечто новое и крутое! 20 людей, которые вывели свои плохие татуировки на новый уровень потрясности, ждут вас далее!
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