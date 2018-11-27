Скачать
Вторник, 27.11.2018
Люди, которые наверняка знают, что неудачная татуировка это еще не конец (Фото)
1 / 22

Люди, которые наверняка знают, что неудачная татуировка это еще не конец (Фото)

Татуировки стали неотъемлемой частью жизни современного человека, и продолжают входить в неё всё плотнее и плотнее. Вместе с этим тату-культура также достигла небывалых высот, поэтому сейчас крайне редко можно встретить человека с дикими портаками, как это было скажем лет 10 назад. А что делать тем, у кого остались плохие татуировки с тех времён или тем, кто просто попал в руки горе-мастера, одарившего его цветной каракулей на коже? Ну конечно же идти к профессионалу, который поможет перекрыть старое тату, превратив его в нечто новое и крутое! 20 людей, которые вывели свои плохие татуировки на новый уровень потрясности, ждут вас далее!
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Искусство, Татуировки, Неудачные тату.
04:00 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь