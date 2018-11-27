Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Принц Гарри принял решения выехать из дома принца Уильяма.

Герцог и герцогиня Сассекские выбрали в качестве своей резиденции Фрогмор-хаус, замок, построенный в 1684 году. Британские СМИ называют самые невероятные причины, по которым братья решили разъехаться.

Это и два брата ссорятся из-за разведенной американки, это и две невестки, которые не сошлись характерами – одна послушная, другая – нет. Вспоминают история размолвки братьев Георг VI и Эдвард VIII, который отрекся от престола из-за любви к американке Уоллис Симспсон.

Но факт остается фактом, принц Гарри покидает Кенсингтонский дворец, дом своего брата Уильяма, чтобы начать самостоятельную семейную жизнь в Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, что в 1 км от Видзорского замка.

Взгляды братьев на жизнь

Как сообщают многочисленные источники при дворце, брак Гарри с Меган ускорил решение принца Гарри отделиться от принца Уильяма, так как их взгляды на жизнь существенно расходятся. Их пути еще больше разойдутся, когда Уильям получит титул принца Уэльского.

Появление в жизни братьев бывшей актрисы Меган Маркл немного осложнило отношения. Один из источников корреспондента Dailу Mail описал Меган, как «упрямого человека», а Гарри настаивает на том, что «то, что хочет Меган, Меган получает».

Отношения Меган и Кейт

И нет никаких сомнений в том, что новая герцогиня Сассекская не установила тесной дружбы с женой своего шурина. Меган и Кейт просто очень разные люди, правда, источники утверждают, что серьезных ссор между ними не было.

Что движет Гарри

Но было бы неправильно перекладывать всю ответственность за переезд на Меган. 34-летний принц Гарри – никакой не юнец, а взрослый мужчина, обладающий столь же волевым характером, как и его новая жена.

У него, скорее, «диктаторский характер», - так описал Гарри один из источников издания, при этом он это говорил с искренней любовью к принцу. Он также отметил, что Гарри очень привязан к своим племянникам и любит своего брата, тем не менее, он хочет от него уехать.

Он принял решение отделиться вовсе не для того, чтобы успокоить свою жену, а чтобы его будущий ребенок не жил в аквариуме с золотыми рыбками. Он считает, что так будет лучше для человека, который занимает шестое место в очереди на престол. Но все же журналистов удивляет решение принца переехать поближе к бабушке, королеве Елизавете, во Фрогмор-хаус, который расположен на территории Виндзорского замка.

Тяготы королевской жизни

Дело в том, что Гарри не хочет, чтобы его семья жила на виду, так как живет семья его старшего брата, занимающего второе место в очереди на королевский престол.

Дом, в котором живет Уильям, обходится налогоплательщикам в 4,5 млн. фунтов. Дворец круглый год открыт для публичного доступа. Принца Джорджа и принцессу Шарлотту постоянно фотографируют папарацци, когда те идут в школу. Любая прогулка по Кенсингтонскому саду привлекает не только папарацци, но и обычных зевак. И хотя королевская семья уже сделала попытку укрыться от праздных глаз, посадив целый ряд деревьев, они растут очень медленно.

А Фрогмор-хаус, находящийся в черте безопасности Виндзорского дворца, доступен для публики всего несколько дней в году, поэтому это место безопасное, тихое, спокойное и приватное. Единственное, с чем паре придется смириться – это 25 миль, которые им придется ехать до Лондона, чтобы исполнять свои обязанности.

Как на самом деле обстоят дела

Источники также утверждают, что ни братья, ни их жены не ссорились. Правда в том, что принц Уильям и принц Гарри просто выросли, и больше не хотят жить так, словно они по-прежнему маленькие мальчики – братья не разлей вода.

Они по-прежнему невероятно близки, ближе, чем большинство братьев и сестер, но теперь Гарри женился и собирается стать отцом, поэтому для него самое время планировать свое будущее. Между ними нет никакой вражды.

Другие источники утверждают, что «вкусы» герцогини Сассекской не совпадают со вкусами герцогини Кембриджской. Другой очень надежный источник утверждает, что Меган с трудом привыкает к королевскому образу жизни и ограничениям, который он налагает. Она женщина, которая к своим 37 годам стала довольно успешной актрисой, у нее собственные интересы и круг друзей. Она очень самостоятельна и самодостаточна. Меган нужно время, чтобы понять иерархический порядок и политику жизни при дворце. Она очень самоуверенная, а Гарри в последнее время перенял диктаторскую манеру общения.

И хотя все отмечают, что в доме Уильяма и Гарри есть определенная напряженность, Кейт ведет себя довольно сдержанно и невозмутимо, потому это не может стать причиной для того, чтобы покидать дом.

Причина в том, что для Гарри и Меган в Кенсингтонском дворце просто недостаточно места, и пара еще до свадьбы рассматривала возможность переезда в Винзорский замок. Ремонтные работы уже начаты, пять отдельных аппартоментов превратили в пять (а не десять, как сообщалось ранее, комнат), спальню для Меган и Гарри, их двух собак и их будущего ребенка. Также в доме будет комната для матери Меган – Дории Регланд, которая планирует жить вместе с герцогом и герцогиней, и комнаты для няни и полиции. Оплачиваться ремонт из Суверенного гранта – денег, выделяемых правительством на содержание королевы.