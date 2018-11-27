19-летняя дочь Джеки Чана вышла замуж за девушку, старше ее на 12 лет

Новости шоу бизнеса: Дочь актера Джеки Чана, Этта У Чжолинь заключила брак с канадской моделью Энди Отом.

19-летняя Этта У Чжолинь сообщила о том, что больше не холостячка. Дочь знаменитого актера связала судьбу узами брака с 31-летней канадской моделью.

Этта У Чжолинь и Энди Отом провели торжественную свадебную церемонию еще 8 ноября этого года, однако известно об этом стало только сейчас. О событии дочь Джеки Чана рассказала на своей официальной страничке в Instagram.

На опубликованном фото супружеская пара целуется, держа при этом в руках свадебный сертификат, подтверждающий свадьбу. Обе девушки одеты в белые наряды, а на голове невесты Этты можно заметить фату. "Объединенные любовью и законом в день нашей свадьбы", - подписала фотографию знаменитость.

Напомним, Этта призналась в том, что у нее нетрадиционная ориентация еще в 2017 году. А только в мае этого года девушка рассказала, как на каминг-аут отреагировал ее звездный отец и мать.

Как известно, 19-летняя Этта является внебрачной дочерью Джеки Чана. Девушка рассказала о том, что отец выгнал ее из дома из-за нетрадиционной ориентации, после этого ей с подругой пришлось жить под мостом.