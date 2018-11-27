Мелания Трамп украсила Белый дом красными рождественскими елками (Видео)

Белый дом опубликовал видео, на котором показано, как выглядит украшенная к Рождеству главная резиденция президента США. На видео первая леди США Мелания Трамп прогуливается по залам Белого дома и оценивает роскошные украшения к Рождеству, показаны эскизы, по которым создавалось изысканное убранство. Не правда ли, Белый дом превратился в резиденцию Санты?