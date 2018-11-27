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Регина Тодоренко откровенно рассказала, как на нее повлияла беременность

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Регина Тодоренко откровенно рассказала, как на нее повлияла беременность
18:14 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жизнь артистки за эти 9 месяцев изменилась. И вот, в чем именно.

Вот-вот Регина Тодоренко станет мамой и подарит Владу Топалову сына. На днях звезда призналась, что, как и каждая женщина на 9-м месяце, превратилась в "Ждуна".

А в новом интервью певица подлилась впечатлениями от самой беременности и откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь во время этого трепетного периода:

Главное неудобство в том, что сильно отекают ноги. Утром ты вышел из дома в ботинках одного размера, а вечером тебе нужна обувь на пару размеров больше. Шнурки не можешь завязать, передвигаешься не так быстро, как раньше. До беременности я могла пройти в день десять, пятнадцать, а то и двадцать километров, а сейчас мой максимум - пять. Сложно найти красивую одежду для беременных, особенно, если тебе нужно подобрать наряд на мероприятие и хочется надеть что-то из последней коллекции. И да, еще беда с колготками! Хочется, чтобы они сами надевались на мои ноги.

Также Регина заметила, что во время ожидания первенца стала особенно эмоциональной и начала бурно реагировать на обычные вещи:

Я всегда была сентиментальной, но с беременностью это особенно обострилось. Я стала настолько эмоциональной, что меня может растрогать прикосновение близкого человека или лирическая песня.

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Беременность, Личная Жизнь, Фото, Певица, Материнство, Знаменитость, Регина Тодоренко.
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