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В честь Таноса из "Мстителей" назвали динозавра

В честь Таноса из &quot;Мстителей&quot; назвали динозавра
22:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Волна фильмов про супергероев настолько широко распространилась по миру, не без участия в этом, конечно, гиганта Marvel Studios, что в честь персонажей "Мстителей" уже называют животных.

Так, в журнале History Biology появилось сообщение о том, что одного из плотоядных динозавров, обитавшего в Бразилии во время позднего мелового периода около 145 миллионов лет назад, назвали Thanos Simonattoi.

Персонаж по имени Танос, которого на экране шикарно воплотил Джош Бролин, стал особенно популярен после выхода картины "Мстители: Война бесконечности", вышедшей в прошлом году и собравшей колоссальную кассу в прокате. Танос стал основным антагонистом команды супергероев, объединившихся для борьбы со вселенским злом.

Зрители увидят Бролина в образе Таноса и в следующем году, когда в кинотеатрах появятся "Мстители 4", одна из самых ожидаемых картин 2019. А все, кто неравнодушен еще и к рептилиям и вымершим созданиям, могут порадоваться появлению нового вида динозавров.

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Мстители, Кино, Фильм, Marvel Studios, Динозавр, Герой, Танос, Thanos Simonattoi.
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