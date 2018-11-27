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Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта

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Стало понятно, на кого похожа принцесса Шарлотта
22:50 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости шоу бизнеса: Леди Китти Спенсер опубликовала свое детское фото, и ее подписчики заметили поразительное сходство с принцессой Шарлоттой.

Как сообщает издание Express, Леди Китти Спенсер, известная британская модель и старшая дочь младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера удивила 458 тыс. подписчиков в инстаграм своей детской фотографией, сделанной в начальной школе и они тут же заметили поразительное сходство с трехлетней принцессой Шарлоттой.

Очень легко спутать маленькую Китти на черное-белой фотографии с дочкой принца Уильяма, которая снята почти в такой же позе на ее первом школьном фото. После того, как 27-летняя леди Китти опубликовала свое фото с подписью "Первый день в школе", посыпались комментарии: "Это принцесса Шарлотта?", "Вау… это точно принцесса Шаролотта Кэмбриджская", "У принцессы Шарлотты гены Спенсер".

Уже не раз замечали поразительное сходство между Китти и ее тетей, принцессой Дианой. Обе блондинки с густыми волосами и голубыми глазами.

Китти – старшая дочь девятого графа Спенсера и его первой жены Виктории Локвуд, бывшая модель, выросшая в Кейптауне. После того, как ее родители развелись, когда ей было семь лет, она жила то с отцом в Великобритании, то с матерью в Южной Африке, где училась в частной школе.

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Внешность, Фото, Сходство, Принцесса Шарлотта, Леди Китти Спенсер.
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