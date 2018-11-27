Чем запомнился второй сезон "Танцев со звездами"

Новости шоу бизнеса: На шоу не обошлось без ссор и интриг.

В прошедшее воскресенье, 25 ноября, завершился второй сезон обновленного проекта "Танцы со звездами". За победу в финале шоу сражались Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец. Все участники исполняли по три танца. В итоге, кубки победителей проекта получили Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

На проекте не обошлось без травм, скандалов, интриг, а также слез счастья и грусти. Сегодня.Lifestyle сделал для вас подборку самых ярких моментов прошедшего сезона проекта "Танцы со звездами".

Ссора Влада Ямы и Леси Никитюк на "Танцах со звездами"

Без сомнений, одной из самых ярких участниц проекта стала народная любимица, известная ведущая Леся Никитюк. А одним из самых честных и строгих членов жюри по праву считается Влад Яма. Конфликт между знаменитостями начался с того, что после одного из выступлений Яма некорректно высказался в адрес Леси. Причем не единожды.

После одного из номеров он попросил Лесю повторить движения бедрами во время танца, после чего сказал: "Хорошо, Леся, с "орешками" все хорошо, но стопы…Вот стоишь классно, когда начинаешь танцевать – не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать нужно стопы, колени закрывать, ноги закрывать…". Не дослушав, Леся перебила члена жюри, ответив ему: "Рот нужно закрывать". Свою поддержку Лесе высказала Наталья Могилевская. Никитюк также разместила гневные видео в сети, на которых возмущается комментариями Влада.

Позже подобный момент повторился. В течение всего сезона Влад то и дело "подкалывал" ведущую, которая сдерживала себя дабы избежать крупного конфликта. Так или иначе, в одном из эфиров "Танцев со звездами" знаменитости будто пришли к согласию и миру, выступив вместе на паркете.

Травмы на "Танцах со звездами – 2018"

Второй сезон обновленного проекта стал рекордным по количеству травм на паркете и во время репетиций. Еще не начав участие в шоу серьезную травму во время подготовки к номеру получила певица и солистка НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская.

Без ущерба здоровью проект не прошел и для Иракли Макацария, который в одном из эфиров выступал с бандажом на шее.

Травму локтя сразу после первого эфира "Танцев со звездами" получила на репетициях Леся Никитюк, а Оксана Марченко покинула шоу из-за перелома двух ребер.

К слову, именно из-за участия Оксаны в шоу в сети разгорелся настоящий скандал.

Скандал с Оксаной Марченко

Самой скандальной участницей шоу стала известная украинская телеведущая Оксана Марченко. Еще до выхода шоу на экраны многие были против участия ведущей в проекте из-за ее связей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Отметим, что Путин является крестным дочери Оксаны и ее супруга, политического деятеля Виктора Медведчука.

После каждого эфира на Оксану "выливались" сотни тысяч гневных комментариев в соцсетях и на официальных страничках проекта "Танцы со звездами" в сети.

Напомним, Марченко покинула шоу, объяснив это тем, что больше не может терпеть боль из-за серьезной травмы.

Голая Полякова и торс Макацария

Новый сезон "Танцев" не обошелся без "перчинок". Остроты ему придала Оля Полякова, которая в одном их эфиров, будучи ведущей балкона, полностью разделась перед камерами, прикрыв интимные места табличками.

Кроме нее тысячи поклонниц проекта поразил своей физической формой горячий грузинский бизнесмен и экс- "Холостяк" Иракли Макацария, похваставшись торсом перед публикой. Фигуру Иракли оценила и член жюри, прима-балерина Екатерина Кухар, которая постоянно делала ему комплименты.

Маша Ефросинина на "Танцах со звездами"

Когда из проекта неожиданным образом выбыла Маша Ефросинина в сети начали активно осуждать организаторов шоу, ведь многие надеялись, что Маша попадет в финал и даже станет победительницей проекта. После ее ухода, многие стали сомневаться в том, что "Танцы со звездами" – честный проект, на котором действительно все решается путем зрительского голосования. О том, что это не так намекнула в своем видеообращении и сама ведущая.

"Какое же это счастье, когда тебе не надо покупать иллюзию любви и покупать ощущение, что тебя боготворят. Не нужно создавать картонный замок из восхищенных возгласов в зале", -говорила тогда Маша.

Павел Зибров "зажег" паркет "Танцев со звездами"

Неожиданным и самым старшим участником проекта стал знаменитый певец и Народный артист Украины Павел Зибров. Не дойдя до финала, он оставил яркое впечатление и завоевал любовь публики.

Роман Юлии Сахневич и Павла Вишнякова

Кроме интриг и скандалов, похоже, что на проекте завязался настоящий роман. Многие зрители каждый раз с нетерпением ждали входа на паркет Юлии Сахневич и актера Павла Вишнякова, которые частенько проявляли нежность друг к другу во время участия в проекте, а также делали намеки на свои любовные отношения. Отметим, что пара не опровергала, но и не подтверждала отношения, а лишь подогревала к ним интерес зрителей.

Многие до сих пор уверены, что Павел и Юлия вместе. Поклонники пары оставляют сотни восхищенный комментариев в соцсетях.